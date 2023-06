Pollo Véliz: "si Colo Colo no gana a Pereira, deben irse todos"

Leonardo Pollo Véliz constantemente esta opinando sobre el acontecer de su ex equipo, el ex entrenador siempre va de frente y esta vez no se guardó nada sobre una posible eliminación alba en Copa Libertadores. Para Véliz, el quipo de Gustavo Quinteros "tiene la gran oportunidad" de avanzar en el torneo continental.

El ex futbolista albo lanzó una dura advertencia al cuerpo técnico de Quinteros: "si Colo Colo no gana a Pereira, deben irse todos, lamentablemente".

En entrevista con Circulo Central, el ex Unión Española aseguró que para Colo Colo "es la gran oportunidad. Juegan en casa, no sé el aforo con estadio lleno o no, pero tendrían que ganar".

Véliz le pone la soga al cuello a Colo-Colo.

También repasó a los albos por perder con Boca en el grupo F: "el peor Boca Juniors de todos los tiempos que es hoy día, nos ganó inapelablemente aquí y allá. Entonces ahora están en la cuerda floja".

A Colo Colo solo le sirve ganar ante los colombianos, el duelo será este jueves a partir de las 18 horas en el Estadio Monumental. El encuentro será transmitido gratis en vivo por la señal de Chilevisión, también se contará con la plataforma streaming de Star+.