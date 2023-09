Pollo Véliz revienta a Vidal y lo compara con Gabriel Boric

El polémico Pollo Véliz hizo una curiosa comparación entre la lesión del volante chileno con lo que le pasó al Presidente de la República en la previa de las fiestas patrias.

“Lo que hizo el Presidente Boric, debió hacer Vidal. Por lesión a la rodilla, se restó de bailar cueca”, lanzó el Pollo Véliz en Twitter.

Arturo Vidal le espera una larga recuperación en su lesión y no estará en los duelos frente a Perú y Venezuela en octubre y tampoco ante Paraguay y Ecuador en noviembre.

¿Qué pasó con Boric?

El presidente Gabriel Boric realizó la noche de este lunes la inauguración de la Fonda del Parque O’Higgins en Santiago Centro, dando comienzo así a la celebración de Fiestas Patrias este fin de semana. El mandatario se disculpó por no poder bailer el tradicional pie de cueca.

Boric no pudo bailar por una lesión.

"En esto desgraciadamente, en esta vuelta no podré acompañarlos con el pie de cueca, porque tengo una pequeña lesión (…) Tenía ganas, tenía ganas, teníamos ganas, más encima después de los nervios del año pasado, que le pusimos mucho empeño, pero yo creo que salimos dignamente del baile con Irací (Hassler) y con Irina (Karamanos)”, se excusó el Presidente.

“Vamos a seguir zapateando durante los próximos años, así que esta vez voy a tener que excusarme, mis disculpas, así que el protagonismo lo va a tener la compañera alcaldesa con el camarada Orrego para zapatear”, añadió el jefe de Estado.

Lo que hizo Presidente Boric, debió hacer Vidal. Por lesión a la rodilla, se restó de bailar cueca. — leonardo veliz (@pollovel) September 15, 2023

Que alegría poder inaugurar por segunda vez las históricas fondas de Parque O’Higgins y con ello dar paso a la celebración de las #FiestasPatrias que tanto nos entusiasman. Las y los invito a celebrar con cariño y responsabilidad por nuestro país. Viva Chile! 🇨🇱 pic.twitter.com/bHLXJRpH19 — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) September 15, 2023

“Se va a demorar un poco más, pero me van a dejar la rodilla como un jugador de 18 años. Eso me tiene contento. No alcanzo a los otros partidos, pero voy a volver con más fuerza”, dijo Vidal.

“Estoy pensando en alargar la carrera siempre. Hoy empecé la recuperación con hielo, un poco de masaje, corriente. Creo que va a ser largo, pero es por el bien de mi rodilla y mi futuro”, manifestó también.