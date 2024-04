Pollo Véliz ratifica sus críticas a Vidal: "Ha sido un cacho para Colo Colo"

Colo Colo nuevamente sufrió un duro golpe en el plano internacional. Los albos sólo lograron conseguir un amargo empate sin goles ante Alianza Lima por la tercera fecha de la fase de grupos en la Copa Libertadores. Con este resultado, el cacique perdió una buena oportunidad de ubicarse como líderes de su zona.

Este resultado además, complica las opciones de los albos de clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores, ya que el cuadro peruano es el rival más abordable del grupo en el papel. Es precisamente por esto, que han recibido muchas críticas por parte de los hinchas, ya que han tenido problemas para convertir goles en los últimos partidos.

Uno que no se ha guardado nada en cuanto a las críticas ha sido el Pollo Véliz, quien apunta directamente a Arturo Vidal, ya que considera que no ha podido demostrar lo que se esperaba de él cuando llegó a Colo Colo, donde también señala que sólo le ha generado problemas a la institución desde el momento que regresó al estadio monumental.

Según información entregada por RedGol, el Pollo Véliz no se arrepiente de las fuertes críticas que le ha hecho a Arturo Vidal, manifestando que son justificadas. "No me arrepiento de lo que dije sobre él. Dicen que hay que respetarlo porque nos hizo ganar una Copa América, pero es un trofeo que da para mucho. El día de mañana Jadue va a hablar sobre cómo se ganó y ahí van a volar las plumas".

Sin ir más allá, incluso golpeó la mesa diciendo que el jugador de Colo Colo, "no ha sido gravitante en nada hasta el momento. El gol de Vidal ante Católica fue una cosa que le cayó justo y anotó. Van a haber otros cuevazos más en el año, el huevón va a hacer uno que otro gol y ahí van a salir los defensores. Pero, para mí, Vidal ha sido un cacho".