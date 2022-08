Pollo Véliz le lanza un duro mensaje a la "Generación Dorada"

El ex futbolista y entrenador de la Roja manifestó su desacuerdo con los regresos de los bicampeones de América a Chile. Cabe recordar que Mauricio Isla fue el primer retorno de la "Generación Dorada" a nuestro país.

"Yo lo estoy diciendo hace mucho tiempo: el fútbol chileno se va a convertir en el Parque del Recuerdo para la generación dorada, van a venir a morir acá. Pasa en muchos países, que somos amigos del pasado, recordamos el pasado en el deporte por lo que nos entregaron e hicieron. Pero van a venir con muletas algunos y los van a aceptar igual porque el hincha es así”, dijo el Pollo Véliz a RedGol.

El ex atacante y entrenador sentencia que “recordar el pasado en política no, para la gente, cuando no les conviene. Pero en el caso del fútbol, Arturo Vidal va a volver con 40 años y lo van a recibir con bombos y platillos”.