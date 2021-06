Pollo Véliz afirmó que ausencia de Leonardo Gil en Colo Colo no será problema

El ex jugador de Colo Colo reconoció que la suspensión del “Colorado” para enfrentar a La Serena no será un gran problema.

Colo Colo regresará este fin de semana al Campeonato Nacional 2021 tras tener libre en la novena fecha recién pasada. Por ende, el partido contra Deportes La Serena de este domingo en el Estadio Monumental será vital. Esto para que los albos sumen de a tres y puedan escalar en la tabla de posiciones.

Pese a eso, el “Cacique” no podrá tener en cancha a una de sus grandes figuras de este campeonato, el volante Leonardo Gil. Esto después de que el Tribunal de Disciplina le diera una fecha por sus aireados reclamos contra el árbitro Fernando Véjar tas un polémico duelo contra Palestino.

Y, a pesar de que varios seguramente sufrirán con no ver al “Colorado” en cancha, un ex jugador albo no piensa lo mismo. Se trata de Leonardo Véliz, quien reconoció que la ausencia del ex Rosario Central no significará un gran problema para Gustavo Quinteros, ya que tiene más jugadores de buen nivel.

"La suspensión de Leonardo Gil para mí no representa ningún riesgo para la jerarquía que ha mostrado Colo Colo el último tiempo. Jerarquía que no es tal, porque el último triunfo ante Huachipato fue pirro", señaló de entrada el finalista de la Copa Libertadores 1973 en diálogo con RedGol.

Por lo mismo, reconoce que "no se va a perder tanto con la suspensión común y corriente como es el volante colocolino, que llegó de un fracaso en Brasil".

Así, confirma que Gabriel Suazo, capitán del “Eterno Campeón”, podría desempeñarse en dicho sector. "Es cierto, Gil le da un poquito más de solidez a ese sector, donde Gabriel Suazo no anduvo bien. Pero tiene las mismas características, la misma actitud, el mismo afán guerrero para pelear pelotas", explicó.

Para cerrar, reconoce que "quizás tiene un poco más de fútbol y una zurda que por ahí puede preocupar en un tiro libre. Pero más allá de eso, para mí Gil no representa una gran merma para Colo Colo".