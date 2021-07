Árbitro chileno estuvo en el VAR que eliminó a Boca Juniors

Polémicos audios de Julio Bascuñán quien comandó el VAR en la eliminación de Boca Juniors a manos de Atlético Mineiro en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Los xeneizes pudieron ponerse en ventaja en Brasil con un gol de Marcelo Weigandt, quien aprovechó un rebote en el área y metió el balón en el arco.

Sin embargo, el juez uruguayo, Esteba Ostojich, lo anuló por supesta posición de adelanto tras recomendación del chileno Julio Bascuñán, quien estaba a cargo del VAR.

La Conmebol liberó los audios del VAR, en los que se puede escuchar a Bascuñán pidiendo volver atrás la repetición para verificar la posición de Diego González.

Polémicos audios de Julio Bascuñán quien comandó el VAR en la eliminación de Boca Juniors a manos de Atlético Mineiro en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Ostojich lo apuraba, pero el chileno pedía tiempo: "Es una jugada fina". Luego, se escucha: "Quiero la rodilla del azul".

El juez principal fue a ver la jugada y coincidió con Bascuñan: "Va en busca del balón e interfiere al portero".

🚨 URGENTE CONMEBOL DIFUNDIÓ LOS AUDIOS DEL VAR.



⚠️ Se determinó que Diego González está adelantado por una rodilla y que disputa el balón interfiriendo al arquero. https://t.co/eXTwFbHjmc — El Gráfico (@elgraficoweb) July 21, 2021

Programación oficial de la fecha 12 del Campeonato Nacional.

Fecha 12

Everton vs Unión Española - Sausalito - Viernes 23/07 - 20:30 horas

Ñublense vs Deportes Antofagasta - Nelson Oryazún - Sábado 24/07 - 15:00 horas

Deportes Melipilla vs Unión La Calera - Municipal La Pintana - Sábado 24/07 - 17:30 horas

Colo Colo vs Audax Italiano - Monumental - Sábado 24/07 - 20:00 horas

Huachipato vs Deportes La Serena - Cap Acero - Domingo 25/07 - 12:30 horas

Palestino vs Santiago Wanderers - La Cisterna - Domingo 25/07 - 15:00 horas

Curicó Unido vs Universidad de Chile - La Granja - Domingo 25/07 - 17:30 horas

Universidad Católica vs O'Higgins - San Carlos de Apoquindo - Domingo 25/07 - 20:00 horas

Equipo libre: Cobresal