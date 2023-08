Polémico gesto de Patricio Rubio tras gol a Católica

Universidad Católica se impuso a Ñublense por 2-1 en un partido que estuvo plagado de polémicas e incidentes tanto dentro como fuera de la cancha. Uno de esto se dio tras el gol del descuento anotado por Patricio Rubio, ya que luego de convertir la anotación, el delantero de los diablos rojos realizó un polémico gesto dirigido al equipo cruzado.

Tras anotar un gol vía lanzamiento penal, el exjugador de Universidad de Chile y Unión Española, hizo un polémico gesto de un dos con las manos, haciendo alusión a la condición de segundones impuesta sobre el cuadro de la precordillera. Esta acción causó gran indignación y molestia en la parcialidad universitaria, quienes no tardaron de hacerle notar esto a Rubio a través de redes sociales.

Cabe recordar que Patricio Rubio realizó el mismo gesto en San Carlos ante el mismo rival, pero en el año 2013 cuando defendía la camiseta de Unión Española. Este gesto provocativo tiene al atacante como persona no grata en el historial del cuadro cruzado, donde incluso algunos históricos del club, criticaron el actuar del delantero.

Mario Lepe, histórico de Universidad Católica, en conversación con Bolavip Chile, señaló que, "eso está mal, no puede ser y es una falta de educación. Uno tiene que aprender de las cosas que ha hecho y de los errores de los demás, falta mucha educación y tenemos que inculcarle eso a los más chicos".

El exjugador cruzado también agregó que, "siempre nos falta que a las personas que tienen poca educación o que no han aprendido porque Pato Rubio es una persona de edad y está entrando a su última etapa futbolística y si no ha aprendido nada, para adelante se le espera un futuro no formado", sentenció.