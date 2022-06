“Poco hombre”: Raquel Argandoña hizo pebre al Chino Ríos en Zona de Estrellas

La panelista del programa de farándula recordó los comentarios que hizo el ex tenista en contra de quien fue su esposa.

La panelista del programa "Zona de Estrellas" de Zona Latina, Raquel Argandoña, no tuvo piedad para referirse en contra del ex tenista nacional Marcelo Ríos, donde abordó los antiguos polémicos comentarios que realizó en contra de quien fue su esposa, María Eugenia “Kenita” Larraín.

Recordemos que el "Chino" aseguró que fue una “estupidez” casarse con la numeróloga y tildó de un “error” su relación, junto con asegurar que estaba feliz de separarse y que no había sido un amor verdadero.

“Algo le pasaba con Kena Larraín, él quedó con mucha rabia y la transmite, porque esto de decir eso, si contrajo matrimonio con ella, eso está de más”, lanzó la ex Bienvenidos en el programa de Zona Latina. Además, analizaron los dichos del ex número uno en el programa Podemos Hablar que se emitió hace dos años.

“Yo veo a la Kena, no puedo entender que vaya a la televisión a hablar de Zamorano, de mí. ¿Cómo puede haber una mujer que en vez de hablar de su marido presente, hable del marido pasado?”, fue lo que dijo en aquella vez Chino Ríos. Las polémicas declaraciones del ex tenista causaron molestia en la Quintrala, quien arremetió en contra de Ríos. “Muy feo lo que dijo, lo encuentro de poco hombre”, señaló.

En esa misma línea, cuestionó a la bailarina Francini Amaral y a la ex chica reality Flavia Medina -que también participaron en ese capítulo del programa- por no haber alzado la voz tras las declaraciones del Chino.

Sin embargo, fiel a su estilo, Raquel no terminó ahí con sus críticas, ya que también apuntó a Julián Elfenbein, quien en ese entonces conducía el espacio de Chilevisión. “Lo quiero mucho, (pero) debió decir ‘de una mujer no se habla así y menos si es tu ex señora’”, criticó la Quintrala.

Finalmente, volvió a lanzar sus dardos en contra del ex tenista. “Eso es una vulgaridad y de poco hombre… eso no lo puedes decir, estuviste mal Chino, no habla bien de ti”, concluyó.