¡Pobre Huaso! Gala Caldirola le dedicó un romántico mensaje a Iván Cabrera en Instagram

La española compartió una imagen donde dejó entrever que llevaría mucho más tiempo del pensado junto al bailarín y ex chico Yingo.

Puro amor. La etapa más linda de su relación se encuentran viviendo la modelo española, Gala Caldirola, junto a Iván Cabrera, quienes hace poco confirmaron su relación con tiernas fotografías que publicaron en sus redes sociales.

Una de las últimas imágenes de la pareja fue publicada por la modelo en su cuenta de Instagram, donde dejó entrever que llevaría mucho más tiempo del pensado junto al bailarín.

Es que la española compartió una foto de un viaje con amigos que hizo a Cancún, México, hace algunos meses. De hecho, la escapada hizo que algunos fanáticos confirmaran la relación con el ex chico Yingo.

En el registro se ve a la modelo junto a Suro Solar y a quienes conoció en el programa gastronómico de Chilevisión, El Discípulo del Chef, Helenia Melán e Iván Cabrera. En ese contexto, dedicó un mensaje a cada uno de ellos, afirmando sobre el Potro Cabrera que “así como las drusas parecen rocas duras, cuando miras en su interior encuentras cristales preciosos como la amatista o el lapislázuli”.

En tanto, a Suro Solar le dedicó las siguientes palabras: “La persona que está a mi lado es como un hermano, casi no imaginan cuánto me ayudó y me sigue ayudando, y no solo a mí, también a mi hija. Es de esas personas que parecen frías pero en su corazón hay una historia y mucho amor”.

En cuanto a Helenia Melán escribió: “La mujer que lo sigue es una guerrera, una diosa, una mujer que supo desde el minuto uno quien es. La admiro y de ella aprendo a no tener miedo a ser”.

Finalmente, la ex de Mauricio Isla cerró el mensaje manifestando: “¿Y yo? Soy solamente yo. Todo lo que ves es lo que soy. Voy de frente. ¿Cuántos se atreven a decir que realmente son lo que aparentan ser? ¡Me encanta esta foto! ¡Y me encantan ellos!”.