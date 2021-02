Pizzi: "Le deseo lo mejor a Martín Lasarte y a la Selección Chilena"

El ex entrenador de Chile, Juan Antonio Pizzi, se refirió a la contratación de Martín Lasarte y reconoció que a La Roja “la quiero mucho”.

Tras una larga espera de más de un mes, la ANFP confirmó ayer la llegada del nuevo entrenador para la Selección Chilena. Se trata del uruguayo Martín Lasarte, quien reemplazar a Reinaldo Rueda en la compleja misión de llegar al Mundial de Qatar 2022, donde seguramente será el último Mundial de figuras como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel y Claudio Bravo.

La noticia no tardó mucho en conocerse a lo largo de todo el país, lo que generó opiniones divididas entre hinchas y algunos medios. Y también se supo de la contratación en Argentina. Por eso, esta mañana el técnico de Racing, Juan Antonio Pizzi, se mostró satisfecho por el arribo de “Machete” a Juan Pinto Durán para intentar llevar a Chile a una nueva cita mundialista.

"Le deseo lo mejor tanto a él (Lasarte) como a la selección chilena, a la que quiero mucho", afirmó el campeón de la Copa América Centenario con La Roja. Cabe destacar que después de dicho logro, el técnico dejó su puesto tras no poder meter a Chile en el Mundial de Rusia 2018.

Así, Pizzi le entregó toda su confianza al estratega charrúa, quien ya conoce el medio después de sus pasos por Universidad de Chile y Universidad Católica. Por eso, Pizzi afirmó que su seriedad es una ventaja con respecto al desempeño que pueda tener dirigiendo a La Roja.

"Sus antecedentes avalan la seriedad con la que necesita trabajar un DT en la selección", afirmó.

El director técnico argentino de igual manera no desconoce que el camino no será complejo para Lasarte. "Las eliminatorias son complicadas para todos. Me alegro mucho que la selección chilena haya podido encontrar un nuevo entrenador", concluyó.