Pinilla sueña con el triunfo de la U en el Estadio Monumental

El ex delantero de los azules y la selección chilena, Mauricio Pinilla, reveló que tiene esperanzas de cara al superclásico de este domingo en Macul.

“Yo sinceramente creo que éste puede ser el partido (de la U), porque los dos equipos llegan con mucha incertidumbre, sobre todo por las derrotas. No están mostrando lo que mostraban el año pasado, especialmente Colo Colo. Y la U es una caja de sorpresas”, dijo Pinilla de entrada.

Agregó que “estuve en La Plata para el superclásico de principios de año, lo vi en vivo y en directo, y me pareció un buen formato para comenzar, pero lamentablemente no ha cambiado nada. Esperemos que la U pueda mostrar algo de la mano de Escobar para poder decir que Universidad de Chile juega a esto o así”.

Respecto a los 20 años sin triunfos azules de visita contra Colo-Colo, Pinilla comentó que “todos los jugadores viven de distinta manera el superclásico, a mí me producía mucha adrenalina especialmente como visita. Me alentaba la hinchada rival y me encantaba cuando me echaban garabatos. Me sentía en mi hábitat natural. Sí hay nerviosismo y preocupación a pesar que todos dicen que no cargan con la mochila de los clásicos, pero la racha la cargamos todos los jugadores e hinchas de la U. Esperamos que llegue un equipo que deje eso en el olvido, conseguir un buen resultado en el Monumental y este es el momento”.

“Nunca tuve pánico institucional, menos por enfrentar a otros once jugadores rivales. A veces te puede dar un poco de pánico el ambiente, por ejemplo me tocó ir a un partido en el Monumental donde nos reventaron todos los vidrios del bus, después el partido se suspende por el proyectil que le cae al Chupa Pinto. Eso te puede producir pánico, pero el partido de fútbol no. En la cancha miras el arco del frente y piensas que estás defendiendo a Universidad de Chile, uno de los equipos más grandes del país”, complementa

Mauricio Pinilla sentenció que “hay que enfrentar dignamente el superclásico, el partido más importante de la temporada, y como la U viene mostrando futbolísticamente pocos argumentos, puede ser un duelo bisagra”.

