Tras la derrota 3-2 que sufrió Universidad de Chile ante Ñublense como visita en Talcahuano, el exfutbolista Mauricio Pinilla manifestó su visión del equipo comandado por el colombiano Santiago Escobar.

“Justísima victoria de Ñublense. Creo que futbolísticamente la U todavía no ha mostrado la forma de Escobar, no se nota la mano. Son como jugadores lanzados a la cancha, “muchachos, hagan lo que puedan hacer”. Futbolísticamente la U todavía no tiene ningún argumento para decir que ‘esta es la mano del entrenador’”, sostuvo el exdelantero azul, en “Equipo F” de ESPN.

“Realmente preocupante el bloque defensivo y la desconexión con el mediocampo, siempre llegando tarde a todas las jugadas”, continuó.

El también conductor de TV, dijo que: “hay detalles que tiene que ir limando la U y son detalles importantes, sobre todo para empezar a crear fútbol. Hoy veo a un equipo totalmente normal, descompensado en fase defensiva y con muchas cosas por mejorar”.

“Con la U jugando así, que el hincha no se haga ninguna expectativa, que se haga la expectativa de sufrir como sufrió el año pasado”, estableció.

