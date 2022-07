Pinilla lanza "Bombaza" que ilusiona a los hinchas de la U

El ex delantero de Universidad de Chile, Mauricio Pinilla, aseguró en Deportes en Agricultura que la próxima semana el conjunto azul anunciará una contratación que podría remecer el mercado.

El ex artillero de los azules jugó al misterio y aseguró que “Esta semana que viene (la próxima) se podría dar un bombazo en el mercado de pases”, dijo ante la sorpresa del panel.

Cristián Caamaño y el panel trataron de sacarle información al aire al ex delantero azul, pero no quiso dar más detalles: “No lo voy a comentar porque no puedo todavía, pero la U está buscando un refuerzo de peso. Es un volante”, aseguró.

Consultado sobre si la U podría traer otro defensa -pese a la incorporación de Nery Domínguez- Pinilla dijo que “La defensa queda cerrada. Diego López insiste en que si van a traer para sumar números, prefiere nada y potenciar lo que ya tiene”, remató.

Los tuiteros del Bulla creen que se trata de Marcelo Díaz.