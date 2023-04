Pinilla confirma relación con Gala: Las redes sociales explotaron

A través de Instagram, el exdelantero de la Roja hizo pública la noticia con una romántica foto junto a la exchica reality.

“El amor es libre y libremente te elijo! a volar”, dice la publicación de Pinilla, donde etiquetó a Caldirola.

La fotografía ya cuenta con más de 100 mil me gusta y tiene los comentarios desactivados.

LAS REDES SOCIALES EXPLOTARON:

Bien por Pinilla… No tuvo que taparse la G de Gissella… la dejó en Gala y listo pic.twitter.com/3jd4ljYWJR

- Pinilla: Salí con tu mujer, salí con tu mujer! Salí con Gala!

- Isla: ¿Qué? No, yo no estoy creyendo esto.

Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer, los perdí a los dos y a la misma vez...

- Pinilla: Perdón. ¡Adiós! pic.twitter.com/0XqdGLyiJE