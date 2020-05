El mediático delantero de Coquimbo Unido reveló que le ofrecieron irse al Monumental tras salir del CDA.

En conversación con ESPN, el ariete de Coquimbo Unido reveló una curiosa historia: “Cuando quedó la ’embarrá’ con la U me encontré con (Marcelo) Espina y (Gabriel) Ruiz-Tagle. Me dicen entre risas ‘vente con nosotros’ y les respondí ‘ya me quieren matar a mí, y ahora te querrán matar a ti’. No, no jugaría en Colo Colo, me gusta tenerlo como rival”, contó.

Pinigol volvió a referirse a la opción de volver a la U: “la U primero tiene que llamar a Coquimbo y comprar mi pase. Lo más real es que mi carrera termine ahí, pero no se sabe. Si me siento bien seguiré jugando, nunca pensé seguir jugando hasta los 36 años. Me re encanté con el fútbol”, sentenció.

