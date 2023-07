Mauricio Pinilla analizó el triunfo de Colo Colo ante América MG de Brasil por Copa Sudamericana. En Deportes en Agricultura comentaron el juego del colombiano Fabián Castillo: “Es que la actitud del jugador…”, lanzó el conductor del programa Francisco Sagredo.

Juan Cristóbal Guarello también se metió a la conversación dejando una pregunta abierta: “¿Y si Castillo no es más que eso?”, se cuestionó el comentarista. En ese momento, Mauricio Pinilla se lanzó con todo: “Tiene esa actitud de pajero no más”.

"La única que encaró se pasó al primero y después se la quitaron. El tipo no muestra ganas de quererse comerse el mundo. En esas condiciones a mí me daban 5 minutos y me comía la cancha”, aseveró Pinilla.

Fabián Castillo no convence al medio periodístico.

Patricio Yáñez se sumó a las palabras del ex delantero de la U: “No sé qué vio Gustavo Quinteros en el ingreso de Fabián Castillo al entretiempo (…) Uno podría decir que es rápido, que tiene recorrido, pero no, uno ya sabe lo que es el colombiano”, dijo el Pato.

“Yo quiero agradecer al que hizo el video de Fabián Castillo, tiene que haber ganado un Oscar”, refiriéndose al video de presentación del colombioano

Ahora el equipo de Gustavo Quinteros deberá preparar el compromiso de Colo Colo ante O’Higgins el sábado a las 12:30 en el estadio Monumental por el torneo nacional. El encuentro tendrías varias novedades en la formación pensando en el partido de vuelta por Copa Sudamericana.