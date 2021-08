Pinilla contó su secreto para aguantar las largas transmisiones en TV

Pinilla, ex futbolista reveló qué secreto utilizó para rendir adecuadamente durante las transmisiones de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en las que formó parte del equipo de TVN.

"La mayoría de las veces me tocó estar a las 4:45 o 05:00 horas en TVN y cerraba con ESPN a las 23:30 horas. Entre que me quedo dormido me da la 1. Estaba durmiendo como tres horas al día... fue súper pesado, pero estoy feliz. Me he ido enamorando de los Juegos Olímpicos. Conducirlos es un sueño hecho realidad", dijo a Las Ultimas Noticias.

Además, señaló que su truco para aguantar fue "full guaraná y café, todo el día. Era la única forma de mantenerme despierto. Cuando tenía algún espacio en el día me echaba a dormir hasta en el auto, en el estacionamiento. Otras veces, cuando tenía dos horas libres, me iba a un hotel que está al lado del canal para dormir una horita más".

"Estuve un par de días sin ver a los niños", siguió en relación al esfuerzo para participar de las transmisiones, aunque sostuvo que "el viernes me bajó el ataque de angustia y volé a mi casa, los desperté, abracé, les di un beso y dije que los amaba".

