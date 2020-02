Piero Maza sigue castigado luego de su grosero error contra la UC ante Colo Colo

El polémico juez del Clásico entre Colo Colo y la UC, Piero Maza, nuevamente fue castigado a dos semanas del partido donde no cobró un penal.

La decisión de no otorgar un penal clarísimo a Universidad Católica ante Colo Colo en el suspendido Clásico del Estadio Monumental le costó muy caro al juez Piero Maza.

Esto, porque por segunda semana consecutiva fue totalmente borrado por la ANFP para los duelos de Primera División en la Fecha 6 del Campeonato Nacional que comienza este viernes.

El ente regidor del fútbol publicó el listado de árbitros designados en cancha y en VAR para todos los duelos, incluida la Primera B, donde Piero Maza no aparece en ninguno.

CAMPEONATO AFP PLANVITAL



Unión La Calera vs. Universidad Católica

Árbitro: Julio Bascuñán

Árbitro Asistente 1: Edson Cisternas

Árbitro Asistente 2: Mario Lagos

Cuarto Árbitro: Nicolás Millas

VAR: Ángelo Hermosilla

AVAR: Felipe Jara

AVAR 2: Loreto Toloza



Cobresal vs. Deportes Iquique

Árbitro: Héctor Jona

Árbitro Asistente 1: Manuel Requena

Árbitro Asistente 2: Fabián Aedo

Cuarto Árbitro: Miguel Araos

VAR: Rodrigo Carvajal

AVAR: Gabriel Ureta



Colo Colo vs. Universidad de Concepción

Árbitro: Juan Lara

Árbitro Asistente 1: Claudio Ríos

Árbitro Asistente 2: Sebastián Pérez

Cuarto Árbitro: Víctor Abarzúa

VAR: Julio Bascuñán

AVAR: César Deischler

AVAR 2: Christian Schiemann



Unión Española vs. Everton

Árbitro: Nicolás Gamboa

Árbitro Asistente 1: Carlos Poblete Barrales

Árbitro Asistente 2: Carlos Poblete Roa

Cuarto Árbitro: Matías Quila

VAR: Roberto Tobar

AVAR: Cristian Droguett

AVAR 2: Fernando Véjar



Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena

Árbitro: Cristian Garay

Árbitro Asistente 1: Alejandro Molina

Árbitro Asistente 2: Juan Serrano

Cuarto Árbitro: Cristian Galaz

VAR: Franco Arrué

AVAR: Francisco Gilabert

AVAR 2: Gustavo Ahumada



O'Higgins vs. Universidad de Chile

Árbitro: Ángelo Hermosilla

Árbitro Asistente 1: Christian Schiemann

Árbitro Asistente 2: Manuel Marín

Cuarto Árbitro: Christian Rojas

VAR: Eduardo Gamboa

AVAR: José Cabero

AVAR 2: Juan Lara



Santiago Wanderers vs. Audax Italiano

Árbitro: José Cabero

Árbitro Asistente 1: Por definir

Árbitro Asistente 2: Víctor Pasmiño

Cuarto Árbitro: Rodrigo Carvajal

VAR: Fernando Véjar

AVAR: Roberto Tobar



Curicó Unido vs. Huachipato

Árbitro: Gustavo Ahumada

Árbitro Asistente 1: Por definir

Árbitro Asistente 2: Luis Jarpa

Cuarto Árbitro: Fabián Aracena

VAR: César Deischler

AVAR: Francisco Gilabert



CAMPEONATO PRIMERA B



Deportes Puerto Montt vs. Deportes Temuco

Árbitro: Patricio Blanca

Árbitro Asistente 1: Eric Pizarro

Árbitro Asistente 2: Carlos Carrasco

Cuarto Árbitro: Juan Sepúlveda



Deportes Santa Cruz vs. Rangers

Árbitro: Fabián Aracena

Árbitro Asistente 1: Rodrigo Brevis

Árbitro Asistente 2: Loreto Toloza

Cuarto Árbitro: Diego Flores



Ñublense vs. Magallanes

Árbitro: Cristian Andaur

Árbitro Asistente 1: Diego Gamboa

Árbitro Asistente 2: Cristian Cerda

Cuarto Árbitro: Diego Vidal



Cobreloa vs. San Marcos de Arica

Árbitro: Benjamín Saravia

Árbitro Asistente 1: Johnny Harasic

Árbitro Asistente 2: Rodolfo Vera

Cuarto Árbitro: Claudio Cevasco



Unión San Felipe vs. Deportes Copiapó

Árbitro: Rafael Troncoso

Árbitro Asistente 1: Jean Araya

Árbitro Asistente 2: Marco Valdivia

Cuarto Árbitro: Omar Oporto



A. C. Barnechea vs. Santiago Morning

Árbitro: Felipe Jara

Árbitro Asistente 1: Sergio Lagos

Árbitro Asistente 2: Álvaro Carrasco

Cuarto Árbitro: Claudio Aranda



Deportes Melipilla vs. Deportes Valdivia

Árbitro: Franco Arrué

Árbitro Asistente 1: Julio Díaz

Árbitro Asistente 2: Wladimir Muñoz

Cuarto Árbitro: Reinerio Alvarado.