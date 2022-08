Piden que deje de ser capitán: Hinchas de la U llaman "Sapo" a Felipe Seymour

El capitán de Universidad de Chile, Felipe Seymour, le quitó toda validez a los dichos de su pareja, Juli Zeitune, quien aseguró que existía un quiebre entre los jugadores y López.

En una esperada conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul, Seymour fue tajante en la respuesta. "Primero dejar en claro, respecto a mi pareja, que es una excelente profesional, por sus méritos propios logró estar donde está laboralmente", comenzó diciendo el mediocampista.

Además, dijo que: "no existe una filtración de información" en los dichos de la odontóloga y panelista de ESPN. "Es netamente una opinión personal respecto a un tema específico y una opinión que no comparto", aseguró.

Seymour aclaró que el tema fue "conversado" en el vestuario. "Lo más importante para mí es hablar con el cuerpo técnico y mis compañeros por lo que significa y lo que pienso en relación a lo que pasa hoy".

"Fue una conversación en la mañana con mis compañeros, se explicó. Y sobre las críticas, no veo y no leo mucho. Respeto la opinión de cada hincha, está en todo su derecho de opinar lo que estime conveniente. Por mi parte, me entrego al cien por ciento en el equipo que amo, y quiero salir de esto", sentenció.

"Acá no existe ninguna filtración. Un portal titula algo falso, Redgol. Y tampoco es una filtración y la gente cree en eso. No existe filtración, es una opinión personal", reflexionó el jugador universitario, a quien invitamos amistosamente a que exprese a través de su departamento de prensa, qué parte de las declaraciones de su pareja son falsas.

LOS HINCHAS SE LANZARON CON TODO:

El poco cariño que quedaba por Seymour murió con el sapeo de la mina que le están haciendo la cama a López, igual con lo muerto que son les sale natural — vamoslaucdf (@vamoslaucdf) August 31, 2022

Que repudio gigante le tengo a Felipe Seymour weon, es inexplicable. Es que viejo, que manera de no hacer nada bien el tonto weon. Lo detesto con el alma. — Andres Valenzuela (@Andres20vp) August 31, 2022

El 🐸 jubilado Felipe Seymour, debería ir a jugar taca taca con Martín Parra en lo que resta de torneo https://t.co/AjVUDZ7WVp — ESTO ERA UN SANTUARIO (@adictoazul_1) August 31, 2022

Sea o no verdad, Felipe Seymour no puede seguir siendo el capitán de la @udechile. Su liderazgo está comprometido y estas situaciones extra futbolísticas solo entorpecen más la ya triste realidad del Equipo.#VamosLaU https://t.co/sSUAcJ0GPt — Pedro. (@elpeyucoh) August 31, 2022

Felipe Seymour no puede seguir más en La U 🐸🐸🐸👋👋👋 @udechile @ESPNFutbolChile https://t.co/PNafpcQcsY — Juan Carlos (@Scar_Gmz) August 31, 2022