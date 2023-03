Piden que Humberto Suazo vuelva a la selección chilena

El Chupete, con 41 años, la rompe con sus actuaciones y goles con San Luis de Quillota en la Primera B.

"Es muy bueno, es como Paredes. Con la edad que tiene, no hay jugadores así. (…) Berizzo, mírame… los últimos 20 minutos, no tenemos goles. Suazo es talento puro, todavía le queda y no hay otro, llámalo”, dijo Toby Vega.

Por otro lado, el hoy comentarista cree que: “Alexander Aravena tiene que ser jugador titular de la selección chilena. Si no lo llama, que se vaya Berizzo, porque entonces tenemos lentes de cuero nosotros”.

El último partido de Chupete Suazo con la selección chilena fue el lejano 6 de febrero de 2013, en el triunfo por 2-1 de la Roja frente a Egipto en España.