El Huaso está de vacaciones tras su salida de Universidad Católica. En conversación con Paulo Flores y RedGol, César Vaccia, Tincho Gálvez y Roberto Reynero, los ex azules abordaron el posible arribo de Mauricio Isla al Bulla: “En las menores no hay un jugador que pueda ocupar el puesto, así lo entiendo. Entre salir a buscar afuera y tener un jugador probado, de la U, sí. Me parece una buena opción”, dijo el primero de ellos.

“Él funciona mucho mejor como lateral volante, entonces si va a jugar así no hay problema, pero si es línea de cuatro no tendría mucho sentido. Un jugador de esas características, que a lo mejor no fue el Isla que conocemos en Católica, pero sigue siendo un gran jugador”, añadió el técnico.

Martín Tincho Galvez se sumó al pedido, aunque con dardos claros a la dirigencia. “Si Azul Azul no se da cuenta de tener jugadores de jerarquía… Alexis tiene 30 y tantos y la tiene. Si quiere volver, ¿tampoco lo van a recibir porque tienen otros planes? No quisieron traer a Marcelo Díaz, ¿tampoco lo harían con Alexis o Charles Aránguiz por su edad? Eso habla del rendimiento del equipo, armado por Azul Azul y no los entrenadores, dejan los resultados a la vista”.

“Un equipo con cuatro o cinco jugadores de jerarquía, con un resto de cabros jóvenes, es mucho mejor que traer paquetes. (Ronnie) Fernández llegó y fue capitán, ahora está en Bolivia. Después a este chico (Luis Felipe) Gallegos… Traen gente que no ha estado a la altura. A ojos cerrados a Isla, Charles y Alexis”, recalcó.

Finalmente está Roberto Reynero, quien señaló que “a todos nos gustaría que Isla llegara a la U, pero hay que tratarlo bien criterio, por lo que está viviendo. Quizás está psicológicamente mal por cómo salió de Católica y no creo que pueda seguir el tema futbolístico. Puede ser lo ideal para la U, pero ya con tres laterales derechos como Gómez y Andía, nos coparíamos en sector”.