Piden el regreso de Eduardo Vargas a la selección chilena

Eduardo Vargas es uno de los históricos goleadores de Chile, el formado en Cobreloa no está siendo considerado en las últimas convocatorias de Berizzo y es por eso que algunos hinchas lo piden de regreso. El Peineta Garcés cree que es el momento del regreso de Vargas.

“Pregunté por él y me extrañó no tenerlo definitivamente, porque él está jugando en Brasil. Ha vuelto, está marcando, se ha mantenido en el fútbol brasileño y eso no es menor, porque es algo que no le ha pasado a Arturo Vidal”, comentó el entrenador nacional.

Además, lo puso por sobre la opción de Damián Pizarro: “Quien haya pensado que Pizarro falta en la Roja está en otro planeta, viendo fútbol en Júpiter o en Marte. En este momento Vargas es mucho más. Para un defensa colombiano o ecuatoriano, tener a Edu en frente… no, por favor”, contó.

La selección chilena vuelve a jugar en octubre: el jueves 12 chocará con Perú y el martes 17 con Venezuela por las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias al Mundial 2026

Cabe recordar que Eduardo Vargas lleva tres goles en este temporada con el Atlético Mineiro. En 106 partidos, Turboman lleva 40 goles, por detrás de Alexis Sánchez quien es el máximo anotador y por delante de Marcelo Salas.

Guarello no le tiene fe

Guarello no quiere el regreso de Eduardo Vargas: “Vargas hoy, es volver a lo mismo. Vargas en la última eliminatoria no hizo un solo gol y fue titular en casi todos los partidos, terminemos con Edu Vargas“, fue la rápida sentencia del panelista de Radio Agricultura.

“A Edu Vargas lo están echando del Atlético Mineiro. Eduardo Vargas no, compadre si él ya fue. En la última eliminatoria, con cuatro años menos, no hizo un solo gol”, concluyó Guarello.