Piden castigo para la barra de la UC por no respetar minuto de silencio a Leonel Sánchez

Los cánticos de los hinchas de la Franja en el minuto de silencio para el ex goleador de Universidad de Chile hicieron enojar a Jorge Aravena.

Un día triste fue el 2 de abril del 2022, porque partió uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol chileno.

"Es una falta de respeto brutal, yo no sé cómo será el reglamento, pero me parece que es una enorme falta de respeto la actitud de la barra de Universidad Católica, no me parece bien, deberían ser sancionados", comentó a RedGol.

Además, dijo que: "ese es el problema, no se pueden confundir las cosas (que sea histórico de la U), Leonel Sánchez fue un ídolo del fútbol chileno, de todos, no porque no les gusta el equipo donde él jugaba van a hacer eso. Me parece espantoso".