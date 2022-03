¡Pide selección! Joaquín Montecinos anotó su primer gol en México

El Xolos de Tijuana logró su segunda victoria al hilo en la Liga MX tras derrotar por 2-1 al Pachuca en condición de forastero

"Las sensaciones son hermosas por ganar en una cancha difícil como la del Toluca. Además estoy muy feliz que mi primer gol haya servido para ayudar al equipo a ganar los tres puntos, me enorgullece mucho, este es el camino", señaló en conversación con Redgol.

"Mucho trabajo, dedicación, esforzándose al máximo y entregarse por completo. Es la única forma en que las cosas se estén dando. Yo vine a entregar mi grano de arena para pelear cosas importantes con el equipo y debo seguir trabajando a mil", confesó.

Joaquín Montecinos marcó su primer gol con el Tijuana y le dio el triunfo a los 'Xolos.

El ex Audax comentó que la hinchada le ha dado muchas muestras de reconocimiento "y estoy contento por el cariño que he recibido", aunque no debe dejarse estar "ya que debo retribuirlo en la cancha".

"Se vienen partidos importantes en el club y también en la Selección, donde debo estar al 100% para entregarme por completo", cerró Montecinos.

¡Goooooool de @xolos!

Joaquín Montecinos 🇨🇱 marca el segundo para los de la frontera y con este gol consiguen los tres puntos en el Nemesio Díez#GritaXLaPaz #GritaMexicoC22 pic.twitter.com/ez3VhUj2k8 — Miguel Ángel Avilés (@aviles_mgl) March 2, 2022

LAS DOS FINALES QUE LE QUEDAN A CHILE PARA SOÑAR CON QATAR 2022:

Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.