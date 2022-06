PF de la U: "Junior Fernandes corrió más que Benzema"

El preparador físico de Universidad de Chile, Alejandro Valenzuela, destacó el nivel de Junior Fernandes en el partido ante General Velásquez por Copa Chile, a quien comparó con el delantero del Real Madrid, Karim Benzema.

“Ayer Junior corrió más que Benzema en los últimos diez partidos, Pablete (Pablo Aránguiz) y Mauro corrió más que Toni Kroos y Modric. El correr también debe ser táctico, el saber cuándo y cómo, porque eso será importante”, señalo en diálogo con Hablemos del Bulla.

El profesional indicó que: “Me gustaría que partieran de cero, no piensen en el pasado, que si reciben un gol se centren en lo que vienen haciendo con el entrenador y no en las consecuencias de que se sume un mal resultado”.

Valenzuela también llamó a dosificar a sus jugadores: “Prefiero que sepan correr porque es una temporada larga, y es mejor la eficiencia. Es un rompecabezas el que tenemos que armar ahí, estamos muy contentos con los asistentes, con todo lo que rodea a la U”.

"El principal órgano para entrenar es el cerebro. Acá nos salvamos todos, que puedo hacer yo por el equipo, de rendir más y poner más que mis compañeros necesiten”, cerró.