Peter Shilton y muerte de Maradona: “Nunca pidió perdón por hacer trampa”

El ex arquero de Inglaterra, Peter Shilton, expresó su opinión sobre la sensible muerte de Diego Maradona, y reconoció sentirse muy triste.

Probablemente los dos goles que Diego Maradona le hizo a Inglaterra en el Mundial de México 1986 deben ser los más recordados de su carrera. En uno corrió toda la mitad de la cancha eludiendo rivales y anotó un gran gol, y en el segundo saltó y utilizó la bautizada “Mano de Dios” para anotar el 2-0 sobre los ingleses.

El arquero del conjunto inglés de ese momento, Peter Shilton, se indignó tras el segundo tanto, e incluso fue un gran antagonista en la carrera del “10”. Pese a eso, el guardameta también se sumó a la lista de quienes reaccionaron a la repentina muerte de Diego Armando Maradona.

Por eso, en conversación con Daily Mail, Shilton reconoció que la noticia le afectó mucho y lo puso muy triste. Sin embargo, no declinó en sus críticas a la ética y la correcta deportividad del máximo ídolo del fútbol argentino, que falleció a los 60 años en su casa en Buenos Aires, producto de un paro cardiaco.

“Mi vida siempre ha estado muy vinculada a Maradona, aunque no de la forma en que me hubiese gustado. Pero estoy muy triste por conocer la noticia de su muerte. Fue el mejor jugador contra el que jamás me enfrenté”, afirmó Shilton.

Con respecto al polémico y recordado encuentro, el retirado portero afirmó que el gol con la mano de Maradona les jugó en contra. Señaló que no solo le valió a la Albiceleste la ventaja, sino que fue un golpe descalificador para Inglaterra, que incluso condicionó su manera de jugar de ahí en adelante.

“Era partido más grande que muchos de nosotros habíamos jugado en nuestras vidas. No había ningún marcaje específico para pararle, sólo queríamos controlar sus carreras, y durante una hora el plan nos funcionó, pero nadie podía imaginarse lo que iba a pasar a continuación”, señaló.

Añade: “¿cómo podríamos? Saltó contra mí en un balón colgado y, sabiendo que no podría llegar con su cabeza, le dio un puñetazo para mandarla al fondo de la red. Una falta clara. Trampa. Mientras corría a celebrarlo miró atrás un par de veces a ver qué hacía el árbitro porque sabía lo que había hecho. Todo el mundo lo sabía menos el equipo arbitral”.

“Eso nos sacó del partido, y poco después le permitimos hacer una carrera para marcar el segundo. Sin el primero, no habría habido segundo gol”, complementó.

Finalmente, confesó que “son tonterías, pero tonterías que llevan molestándome durante años y tampoco voy a mentir ahora. Lo que no me gustó es que nunca llegó a disculparse, nunca llegó a admitir que hizo trampas ni pidió perdón por ello. Me parece que era un tipo muy grande, pero alguien que nunca mostró deportividad”.