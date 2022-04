Los fanáticos de la Franja no están conformes con el juego mostrado ante los peruanos en San Carlos de Apoquindo.

“La autocrítica siempre está, como dijo (Nehuén) Paz en una conferencia, tenemos demasiada autocrítica. Es un grupo muy ganador, no estamos acostumbrados a perder y veníamos de una racha negativa más allá del clásico. Hoy hicimos un buen partido copero, marcamos una diferencia con un gran gol de Marcelino (Núñez). Después cometimos un error que casi nos cuesta el empate, pero al final Fernando (Zampedri) convirtió de penal. Estamos contentos por el partido, por el esfuerzo, fue parejo, como con Talleres pero marcamos la diferencia y ganamos un buen partido”, comentó el estratega en conferencia de prensa.

Nunca dije que no les llegaba el mensaje, dije que tenía que hablar con los jugadores. No digas palabras que no dije”, sentenció.

Sobre el polémico penal, dijo que “del banco no se ve, no lo vi por la tele, me gustaría verlo. Estas cosas pasan. El otro día no le cobraron un penal a Zampedri a los 42 minutos y no me preguntaron por eso en Córdoba, le pegaron un combo para dos rojas seguidas y tampoco me preguntaron. No hay VAR, no es como acá donde todo se revisa y por ahí hay más justicia. No lo vi, cuando lo vea saben que soy sincero”.

LOS HINCHAS SE LANZARON CON TODO:

Lo de Paulucci es lapidario: No da instrucciones y, con más de cinco alternativas ofensivas en el banco, hizo un cambio defensivo y otro de puesto por puesto... — Radio de la Cato (@delacatoradio) April 13, 2022

Ganamos gracias a un penal inventado en el 90’. Sin este penal probablemente Paulucci no seguía en la UC.



Un penal inventado no puede ser la diferencia entre dejar al DT o cambiar. El fútbol fue triste nuevamente y casi nos quedamos con las manos vacías.



No puede seguir. — Nicolas Tagle (@NicolasTagleG) April 13, 2022

Se tiene que ir Paulucci independiente del resultado. Junto a 11 twiteros y jugamos con más ideas que esta UC 💀 — No Context Universidad Católica (@NoContextCDUC) April 12, 2022

Seria lindo que paulucci se despida con este triunfo. El ciclo se acabó @JuanTagleQ dirá algo ahora que nos regalaron un penal inexistente y le robaron a sporting?,así como reclamo con tanta euforia el no cobro a zampedri en el partido contra talleres? Hay que aparecer en todas — MARIO 🇫🇮 (@MarioUCruzado) April 13, 2022





¿Este gol de penal es suficiente para sostener a Paulucci? Parece ciclo cumplido, a pesar del triunfo. — Pablo Ramos (@pabloramosg) April 13, 2022

Que Paulucci tome sus cosas y se vaya. Gracias por la copa, pero está claro que no puedo seguir. No hace ningún cambio, ni hace nada. Se queda en nada #LosCruzados — Berni Alarcon (@bernirock) April 12, 2022

Cruzados debe encontrar rápido el reemplazante de Paulucci. Es tremendo nivel de errores que comete desde el banco y la mala lectura que está teniendo del juego. La UC lo termina ganando por lo débil del rival, por un golazo OOC y un horror arbitral, nada más. — Bruno Sampieri (@BSampieri) April 13, 2022