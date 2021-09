"Perkin cu...": Los chilenismos que aprendió Maxi Falcón en Colo-Colo

"Perkin cu…", fue una las palabras que aprendió el Peluca en su arribo al Cacique.

En conversación con DirecTV Sports a través de Instagram Live, el defensor uruguayo dijo las primeras palabras 100% chilenas que aprendió: "La hueá, o cuando voy vestido mal y me dicen, sacohuea".

Además confesó que como es "bueno para la joda", bromea con sus compañeros cada vez que le dicen: "Perkin cu..., yo me cago de risa".

En la misma conversación, el "Peluca" confesó quiénes son los jugadores más bromistas del cuadro popular, donde además añadió que le entienden poco y nada y queda como "un boludo" cuando él bromea.

"Iván (Morales) es de lo que más jode, (Matías) Zaldivia también. (Óscar) Opazo es medio calladito, pero cuando tira una, sale su lado más divertido", dijo entre risas.

"A mi me gusta joder, pero tiro chistes que en Uruguay se entienden y acá no. Quedo como un boludo, ahí me dicen 'cállate pelucón cu...'", sentenció en medio de las carcajadas.

