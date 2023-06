Periodistas argentinos alucinan con el nivel de Bruno Barticciotto

Palestino igualó sin goles ante San Lorenzo por Copa Sudamericana, en un partido en donde fue superior a los locales. El equipo de Pablo Sánchez sumó 8 puntos, contra 5 de los transandinos y solo le bastará empatar en Santiago con el líder Fortaleza, en la última fecha, para pasar como segundo del Grupo H.

Durante la transmisión del duelo, Gustavo López y Sebastián Pollo Vignolo, periodistas de ESPN, quedaron sorprendidos por el nivel de Bruno Barticciotto ante San Lorenzo de Almagro.

“Es bueno Barticciotto. Juega bien”, dijo en el arranque el Pollo, quien fuese el que más comentarios positivos dejó para el formado en la cantera de la UC.

“Es igual de punzante que su padre”, remarcó López, a lo que minutos después dejó en claro que el novel atacante “fue uno de los mejores, sino el mejor de Palestino”.

Hay que tener presente que el jugador de 22 años fue llamado por Eduardo Berizzo para los amistosos de la Selección Chilena ante Cuba, Republica Dominicana y Bolivia.

El hijo del ídolo de Colo-Colo se mostró feliz por su nominación a la roja de todos: "Es un orgullo que me llamen y ser una opción. Donde me toque y cuando me toque, siempre quiero aportar, ya sea en un partido o entrenando y ganando experiencia".

"El ‘profe’ da muchas indicaciones y te pide mucho. El ritmo es otra cosa, así que es bueno estar con él. Me dice que con la potencia voy a marcar la diferencia y que tengo que aprovechar eso", recalcó Bruno.

Para cerrar, indicó que: "Sería lindo, pero estar con la Selección, en el partido que sea, ya es un sueño para mí. Me motiva y te hace entrenarte mejor".