Periodista se fue con todo en contra de Maximiliano Falcón

Maximiliano Falcón viene siendo noticia en las últimas jornadas, todo esto debido a un problema que tuvo junto a otros jugadores en la previa de la final de Copa Chile entre Colo Colo y Magallanes. Cabe señalar que durante la jornada de este miércoles, los albos lograron conseguir el trofeo y terminaron así la temporada con al menos un título.

Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, Maximiliano Falcón junto a otros cuatro jugadores de Colo Colo no pudieron viajar rumbo a Iquique para la final de Copa Chile y al no tener una respuesta a su problema debieron regresar a sus hogares, ya que no serían parte del equipo debido a distintos motivos como sanciones o lesiones.

Pero la polémica vino después cuando Falcón salió a criticar con todo a Colo Colo tras esta situación, donde no sólo se quejó por el problema con la aerolínea, sino que también habló sobre el estado de la cancha del estadio monumental debido a los diversos conciertos que se han realizado en el recinto deportivo.

Tras estas críticas, el periodista de Radio Agricultura, Francisco Sagredo, se fue con todo en contra de Maximiliano Falcón y sus críticas a Colo Colo, todo esto en medio de los rumores de una posible salida del Peluca a final de temporada, donde es seguido desde Argentina y Brasil por diversos equipos que quieren contar con sus servicios.

"Falcón llegó de Rentistas donde fue campeón uruguayo hace un par de temporadas. Busquen en Google el estadio de Rentista. Vean lo que es el estadio de Rentistas. Llegaste acá, no te conocía nadie. Con tu rendimiento, con tu carisma, con tu look te ganaste a la gente", sentenció el comunicador sobre el futbolista de Colo Colo.