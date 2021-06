Periodista quiere pelear a combos con Community Manager de la Roja

El periodista trasandino Pablo Carroza quiere pelear con el encargado de redes sociales de la Roja luego del posteo donde se utilizó la canción dedicada a Diego Armando Maradona.

Cabe recordar que el C.M escribió una vez finalizado el encuentro: "En Inglaterra nació Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir Revisar su carnet Y tener madre chilena... Y todo el pueblo cantó ¡Brereton, Brereton!".

Pablo Carroza en conversación con Redgol explotó contra la cuenta oficial de la roja de todos: "Me da bronca con el Community Manager de la selección chilena que se mete con algo tan sensible, creo que en Argentina no te podes meter con dos cosas: con Maradona y con las Malvinas", comenzó reclamando.

Según el profesional "él se metió con los dos, y yo quiero saber quién es, quiero cruzarmelo y cagarlo a trompadas porque la verdad lo que hizo el CM no lo puedo entender cómo se le permitió eso".

"Una cosa es que lo haga un hincha, un periodista, un tuitero, pero lo hace el Community Manager de la selección, porque él es la cara de la selección. Alguien le dijo 'dale para adelante' y es una locura lo que hicieron, no lo puedo creer", cerró.