Periodista publicó video que asegura que Pelé es mejor que Maradona

Desde el podcast Roustan Foot,realizado por el periódico deportivo francés L’Equipe, se viralizó un compilado de imágenes, goles, lujos y virtudes de distintos genios del fútbol en el paso de los años. No obstante, el mensaje con el que fue acompañado fue el que encendió el debate en redes sociales.

“Pelé es el más grande, lo inventó todo 10-20-30 años antes que los demás cracks ... lo tenía todo, absolutamente todo ... así que sí, él es el más grande de todos los tiempos, indiscutible y definitivamente”, aseguró el periodista Didier Roustan desde su cuenta de Twitter.

En el compilado audiovisual se pueden ver las genialidades de Maradona, Cruyff, Messi, Ronaldo, entre otros, siempre comparados con las de Pelé.

Pelé est le plus grand, il a tout inventé 10-20-30 ans avant les autres cracks.. il avait tout, absolument tout.. alors oui le plus grand de tous les temps, indiscutablement et définitivement 🇧🇷 pic.twitter.com/hXJSSdQfEc