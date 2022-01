Periodista peruano furioso por localía de Chile en Calama

El comentarista de Movistar Deportes Pedro García se lanzó con todo en contra de la Roja de Todos.

"Chile va a jugar en Calama, otra vez te hablo de los detalles, pero ¿qué tiene que hacer Chile en Calama, por qué puede jugar en Calama? Bueno, que lo haga es legal, pero no es ético, lo legal y lo ético me parece que no siempre coinciden", dijo de entrada.

"Chile si recurre a Calama es porque está sacando ventaja, están en su derecho, ahora yo soy respetuoso de Chile, a mí me parece que los chilenos están haciendo lo que tienen que hacer, tratar de sacar ventaja, que no me guste a mí es mi problema, mi reclamo es el siguiente, por qué nadie dijo nada, por qué nadie protestó", agregó.

Pero García no se quedó ahí, porque fue más allá, explicando que la localía nacional en tierras calameñas "desvirtúa" el proceso clasificatorio.

"Que Chile vaya a jugar en Calama desvirtúa toda la eliminatoria, jugaron todo el resto de los partidos en Santiago y ahora a Calama, por qué en Calama. Argentina va a San Juan y no pasa nada, porque no hay el polvillo de Calama, la altitud de Calama, es normal, lo de Calama no. Calama es un lugar rarísimo para jugar una eliminatoria", cerró.

PROGRAMACIÓN

Chile vs. Argentina

Jueves 27 de enero

21:15 horas

*Transmite TNT Sports HD

Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias.

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.