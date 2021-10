Periodista peruana: "Lapadula tiene más jerarquía que Ben Brereton"

Periodista peruana, Milena Merino adelantó el duelo entre Perú y Chile de este jueves, la reportera de Gol Perú no tiene dudas en sentenciar a la escuadra de Ricardo Gareca como favorita. "Es local, tiene menos bajas que Chile y por la posición que tiene en la tabla, debe ser favorita", dice de cara al desafío por la fecha 11 de las Eliminatorias para Qatar 2022.

"Ayer me preguntaban en el programa si yo sentía que Perú era favorito ante Chile. Y yo sí, creo que es favorito" .

Sobre el clásico del pacífico, comentó que: "Hay un leve favoritismo, que no es tampoco abismal. Será un partido parejo. Sin embargo, Perú parte con tres puntos a su favor: es local, tiene menos bajas que Chile y mejor posición en la tabla. Tiene que ser favorito".

"No deberíamos sacarnos esa responsabilidad y bajar la atención. Debiéramos tener la consigna de ganar, porque aparte para mí el partido con Chile es un punto de quiebre. Si no se consiguen los tres puntos, Ricardo Gareca debiera empezar a pensar en otra planificación y no en lo que es Qatar".

Para Milena Merino "en realidad la comparación es odiosa, pero sin duda que Brereton, es una especie de Lapadula para Chile, por cómo se dio todo y cómo termina llegando a la selección. Tiene mucha proyección, va a dar que hablar y terminará posicionándose", adelanta.

"Hoy en día, en este momento, creo que Lapadula cuenta con más jerarquía. Por un tema de edad, por conocerse más con la selección peruana. Pero Brereton es un as bajo la manga que podría complicar y terminar condicionándonos. Aunque en Perú no ha hecho mucho ruido: le temen más a los referentes conocidos o más habituales", complementa.

HORARIOS FECHA TRIPLE DE LA ROJA.

Los horarios de la Selección ya están confirmados. Así, Chile enfrentará a la Albirroja el domingo 10 de octubre, a las 21 horas, en San Carlos de Apoquindo, mientras que con Venezulea lo hará el jueves 14, también a las 21.00. Eso sí, antes de ambos cotejos tendrá que visitar a Perú, en Lima, el jueves 7, a las 22 horas.