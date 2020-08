Repercusión mundial tuvo la noticia que aleja a el chileno del Barcelona.

El mundo del fútbol reaccionó a la información que salió de los medios españoles en donde se aseguraba que Arturo Vidal no estaba en los planes de Ronald Koeman.

El periodista mexicano de la cadena ESPN, David Faitelson, comentó la supuesta decisión de la directiva “culé” disparando duros dardos contra el delantero uruguayo y el volante chileno.

“El Barcelona no es el ‘Club de Tobi’. No se trata de ser amigo o no de Messi, se trata de rendimiento y efectividad”, escribió el periodista en su cuenta de Twitter.

Además, agregó que “ni Luis Suárez ni Arturo Vidal eran las respuestas para un club top del mundo. Acabamos de ver al Bayern Múnich. Ese es el parámetro”, aseguró.

Al parecer, Vidal deberá buscar club para seguir su carrera y en el horizonte aparecen el Inter de Milán, la Juventus y el PSG de Francia.