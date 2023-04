Periodista lanza fea crítica en contra de Arturo Vidal

El volante chileno sigue cosechando comentarios en su contra por su bajo nivel en el Flamengo.

El periodista Renato Mauricio Prado, que desde su arribo ha sido uno de sus principales críticos, publicó una columna e UOL Esporte donde no tuvo clemencia con el King: "Arturo Vidal fue, una vez más, un espectador privilegiado sobre el césped. Un cero a la izquierda", lanzó.

Además de repasar a Arturo Vidal también tuvo elogios para Gerson, con quien compite por un lugar en el mediocampo y que fue uno de los destacados del Flamengo ante Inter de Porto Alegre.

"Un punto muy positivo fue la actuación de Gerson. Además del gran gol que marcó, creó varias otras buenas jugadas, apareciendo a gusto, más adelantado, por la izquierda, donde podía hacer buenas combinaciones con Ayrton Lucas, que sigue jugando mucho, incluso en defensa ( una entrada que hizo, con un taconazo, en un contragolpe peligroso del Inter fue para aplaudir)", valoró.

Jornalista Renato Maurício Prado pede para Vidal ir embora do Flamengo: “Tem jogadores que não dão mais, claramente não dão mais. Arturo Vidal é brincadeira, esse cara não pode mais jogar no Flamengo. Chega. Chega. Ele é um zero a esquerda. No lance do primeiro gol do… pic.twitter.com/zidNUecol1