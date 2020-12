Periodista italiano sobre Maradona: "Era mediocre, drogadicto, ladrón y gordo"

El polémico periodista italiano Filippo Facci generó una encendida polémica por sus dichos contra el fallecido ídolo del fútbol Diego Armando Maradona, a quien trató de "ladrón, drogadicto, gordo y mediocre" durante su participación en el programa "Tiki Taka" de la televisión italiana.

Según señaló en una acalorada discusión con el panel de la reconocida emisora europea: "uno de los pocos que podría resistir físicamente a los campeones de hoy en día, pero como persona tenía los defectos de un imbécil mediocre".

"Los napolitanos se identificaron con él, creando un mecanismo de deificación que llega a enfermar", lanzó Facci, quien obtuvo la rápida respuesta de Raffaele Auriemma, quien participaba también del programa.

"No mires a los defectos de Maradona, mírate tú al espejo. Tienes un problema con Nápoles", le señaló el comunicador, quien encontró una dura réplica, según lo que publicó este martes el Corriere dello Sport.

"No me importa que los napolitanos se ofendan, yo soy libre de decir que Maradona pudo haber gustado a muchos, que lo convirtieron en un dios y no solo por sus méritos, sino también por sus defectos", lanzó de vuelta Facci.

"¡En vida era un mediocre, un drogadicto, gordo y ladrón, como cuando anotó su gol contra Inglaterra!", expresó, agregando que el "Diego"se había convertido "en un mal ejemplo, un drogadicto, gordo, un muerto antes de tiempo y te ofendes porque para ti no solo era un gran jugador sino que era Dios".