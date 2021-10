Periodista española está en medio de la polémica, se trara de Lorena González, reportera de TVE, emitió un comentario discriminador hacia Eduardo Camavinga en su presentación con el Real Madrid. La mujer fue despedida del canal.

Cuando lo estaban presentando en septiembre pasado, la reportera ceía que su micrófono estaba apagado y comentó: "Tío, es más negro que el traje".

Este lunes el canal de telvisión confirmó que la periodista fue despedida por esta situación.

Más tarde, Lorena González se mostró arrepentida por lo ocurrido: "Fue un error por el cual he pedido perdón y que ya tiene unas secuelas importantes".

"Yo no soy mártir ni ejemplo de nada, pero esto ha acarreado que me hayan sacado de forma abrupta de TVE. He pedido perdón por un error, por un comentario que hice supuestamente a micro cerrado, pero no voy a pedir perdón por un comentario racista porque jamás lo hice", añadió.

Además, asegura que conversó con el futbolista: "He hablado personalmente largo y tendido con Camavinga y en ningún momento se sintió ofendido. Algunos quieren ser más papistas que el Papa".

"Tengo familia, ansiedad y una casa que pagar... esto es demasiado desmesurado. Llevo 11 años ejerciendo esta profesión, que también me ha decepcionado mucho, pero he intentado hacerla siempre con el máximo respeto y en televisión estamos muy expuestos", expresó.

"Yo he vivido el machismo casi a diario en esta profesión también, nadie me ha regalado nada. Intento ejercer esta profesión con el máximo respeto a todo, y sí, es un patinazo, pero no como para intentar acabar con la carrera de nadie ni con la salud de nadie", finalizó.





