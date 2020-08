Juanma Castaña, director de El Partidazo, no tuvo piedad con el delantero argentino.

Naide quedó indiferente a la noticia de la salida de Messi del Barcelona, el comunicador español le dio con todo a la Pulga:

“El comportamiento de Messi es absolutamente desleal con el club que le ha pagado religiosamente el mejor sueldo del mundo en los últimos años", asegurando que: "no puedo defender esta postura, se va en el peor momento. Que los aficionados del Barcelona se hayan enterado porque Messi haya mandado un burofax al Barça y lo haya contado un medio argentino es increíble. Con las redes sociales que tiene Messi que lo siguen millones de espectadores todavía no ha tenido la valentía de decirles a todos los seguidores del Barça que es él el que ha tomado la decisión de irse”.

“¿Se va un líder? Para mí no, para mí Messi demuestra que hoy no es un líder. Se va la tiranía de Messi. Messi no ha sido un líder, ha impuesto sus normas en el vestuario. Y hay gente en este vestuario que ha sufrido con Messi. Bartomeu se lo merece porque ha gobernado el Barça teniendo miedo a Messi. Han alimentado un monstruo y se lo han comido”.

Castaña comparó a Messi con otros ídolos del Barcelona.

“No me imagino a Xavi marchándose así ni a Iniesta, a Puyol yéndose así. ¿Se va un líder del Barça?, para mí no. Se va el mejor jugador de la historia del Barcelona. Hay muchos jugadores del Barça que les da igual que se vaya Messi porque muchos han sufrido con Messi al lado. Tiene una cara oculta. Cuando no se hacen las cosas como él quiere, se va”, cerró.