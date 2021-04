Periodista de TNT Sports reveló burlesco cartel del plantel de Colo Colo hacia la U

Colo Colo venció en la edición 189 del Superclásico, y festejaron pegando un burlesco cartel en las cercanías del camarín azul en el Monumental.

Como es costumbre, las repercusiones del Superclásico del fútbol chileno jugado este fin de semana continúan. Esto porque ayer se dio a conocer que Colo Colo habría pegado un cartel en las dependencias del Estadio Monumental, burlándose de Universidad de Chile por volver a caer en Macul.

Así lo informó el periodista Daniel Arrieta en “Pelota Parada” de TNT Sports. “Hubo un cartel que se pegó muy cerca del camarín de la U. Por el pasillo donde pasaban los futbolistas azules, que habla un poco del folclore que tiene este partido. Y decía: ‘Llegaron como leones y se fueron como ratoncitos. Hoy ganó la casa blanca’”.

Sobre lo mismo, el comunicador añadió que “fue después del partido cuando se da el festejo. El cartel fue escrito a mano. Es un hoja, no piensen que es un cartel gigante. Es una burla, una cosa del folclore que tiene este clásico”.

“Es una broma, lo típico que se da después de un partido. No lo he visto en Twitter, me lo mandaron consultando por los festejos, es una humorada, un cartel escrito a mano y lo pegaron ahí a la pasada de los jugadores de la U”, añadió.

Así, el también periodista, Gastón Fauré, aprovechó para comentar. “Me parece innecesario. En una condición normal me parece que es aceptable, porque hay mucho tránsito de gente. Incluso en esos sectores más resguardados pueden entrar familiares de los jugadores o funcionarios del Monumental”.

“Actualmente, donde está sólo el primer equipo y algunos dirigentes, está todo muy cerrado. Me parece que quienes pueden estar ahí tienen una responsabilidad mayor de no caer en este jueguito. Es algo inofensivo y del folclore que le da algo de picante, pero no me imagino a un jugador de Colo Colo pegando un cartel”.

“Tampoco es que los fueran a buscar, pero es innecesario. En algún momento eso se devuelve. No es grave ni una falta de respeto, pero no suma mucho, para eso están los memes o la celebración, como la U y las fotos de la manito”, cerró.

Por ahora no se sabe quien fue el que escribió y pegó el polémico cartel para burlarse de la nueva caída de Universidad de Chile en Macul. Así, extendieron su mala racha a 20 años sin poder celebrar una victoria en el Estadio Monumental.