Periodista colombiano se fue contra Robbie Robinson por dejar a la Roja

Periodista colombiano que ha realizado artículos para The Guardian, HuffPost, Al Jazeera y Miami Herald -entre otros-, expresó que Robinson “no se sentía ‘suficientemente chileno’ a pesar de lo que decía su familia en entrevistas anteriores”.

“La camiseta pesaba un poco. Ese tipo de jugadores no están comprometidos”, agregó.

En la misma línea, el periodista no se guardó nada y sentenció que “todo lo que dijo su familia fue una absoluta tontería”. ¿Qué dijeron en específico? Que Robbie y sus cercanos veían los duelos de La Roja con la camiseta puesta y eran unos verdaderos hinchas.

Juan Arango también ciriticó la falta de compromiso del jugador y la alegría que puedan sentir algunos hinchas norteamericanos: “Ahora espero ver gente en los Estados Unidos aplaudiendo lo que hizo Robbie Robinson 22 horas antes de un partido”, escribió.

Cabe recordar que Robbie Robinson escribió un mensaje en su Instagram a horas del partido con Brasil afirmando que no estaba cien por ciento seguro sobre qué país representar: Chile o Estados Unidos.

At least in Chile it is being reported that Robinson left because of the language barrier in part. IOW... he didn't really want to be there.



That was never an issue for someone like @benbreo who fully embraced the experience.