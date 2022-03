Periodista brasilero no le da ninguna posibilidad a Chile ante Brasil

Mauro Ferreira señala que el Scratch tiene mucha ventaja en comparación a la Roja de todos para el duelo por las eliminatorias en el Maracaná.

"Hay una diferencia muy grande entre los dos equipos, y Brasil tiene una gran ventaja, porque se juega en Maracaná, con la hinchada a favor, aparte es el último partido oficial de local antes del Mundial, pero es fútbol, no se puede hacer una predicción sobre lo que va a pasar", comentó en contacto con RedGol.

"No me gusta hacer predicciones del futuro, porque puede pasar cualquier cosa, depende cómo está la cancha, cómo se encuentren los jugadores, puede pasar algo en cualquier momento, depende de la situación. No he visto la preparación de Chile, pero insisto, la diferencia entre los jugadores es muy grande, hay una ventaja para Brasil por el plantel, y hay que solo mirar como está cada equipo en la tabla de las eliminatorias", agregó.

Ferreira, además, señala que no hay mucho ambiente de fútbol en la ciudad carioca.

"Creo que no hay mucho interés de los hinchas, como lo había antes hace 10 o 20 años, ahora la hinchada brasileña ni sabe cómo va a jugar el equipo mañana, entonces hay una perdida de interés, no se va a llenar todo el Maracaná", cerró.

LAS DOS FINALES QUE LE QUEDAN A CHILE PARA SOÑAR CON QATAR 2022:

Brasil vs Chile, jueves 24 de marzo a las 20:30 horas.

Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.