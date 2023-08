Periodista ataca a Messi por llevarse la plata de Argentina

Martín Liberman no tuvo clemencia con Leo Messi, en el programa una charla con “Diario Con Vos”, el colorín atacó a la Pulga por no ayudar al pueblo trasandino que sufre con la economía.

“Hay que explicarle a esa generación que mientras Leonel vive en una isla privada de 22 habitaciones, ellos no tienen para llegar a fin de mes”, manifestó al detallar que “el país se está cagando de hambre”, comenzó reclamando en la radio.

El comunicador criticó al nuevo jugador del Inter de Miami: “Qué ha hecho Lionel por ellos, qué obra benéfica hizo en el país. Cuándo va a caminar y recorrer los pueblos rurales”, agregó.

Ahí vino una dura acusación por su falta de solaridad con sus compatriotas: "No me jodan con el Inter Miami si ustedes no saben ni dónde queda Miami. Vos te tenés que levantar a las 6 de la mañana el lunes, gil de goma. (Messi) gana 500 palos por minuto y se caga en vos. Agarra la guita de YPF, maestro” .

“Scaloni y todos los muchachos del cuerpo técnico agarraron la guita de Aerolíneas (Argentinas). Messi agarra la guita de YPF y el país se está cagando de hambre. Es indigno. Agarrar la guita de un país quebrado, es indigno”, cerró.