Periodista asegura que Vicente Pizarro es un "invento"

Francisco Eguiluz cree que Vicente Pizarro no es tan bueno como el hincha de Colo Colo lo piensa, el periodista utilizó su programa de Youtube para criticar al hijo de Jaime Pizarro tras el partido del Cacique ante Huachipato.

La pobre actuación de ‘Vicho’ ante los Acereros fue analizada por Francisco Eguiluz, quien en Todo es Cancha le dio con todo a Pizarro: “¿Los que vieron el partido se terminaron de convencer que Vicente Pizarro es un invento o no?”.

“Ayer (sábado) salió y mejoró el equipo altiro. No mostró nada, no entregó una pelota buena. No puede estar en Colo Colo, no puede jugar en Colo Colo y menos ser capitán”, siguió reclamando Eguiluz.

Vicente Pizarro fue titular ante Huachipato y Ñublense.

Vicente Pizarro podría volver a ser titular con la camiseta alba para el compromiso frente a Palestino por Copa Chile. Quinteros tiene la última palabara, ya que podría vovler a utilizar a Esteban Pavez, César Fuentes y Leonardo Gil en el mediocampo.

Guarello también repasó a Vicente Pizarro

“Independiente de las ideas que se den, ese partido le había dado la camiseta y al partido siguiente desaparece. La devolvió, que se yo“, comentó en la Hora de King Kong.