Universidad de Chile cerró el torneo salvándose del descenso en la última jornada y sin clasificación a copa internacional, algo que para Francisco Eguiluz ya es el colmo para un equipo que se dice ser el segundo grande de Chile tras Colo-Colo.

“El ‘trabajo’ de Miguel Clark, que se ha reducido a llenar de plata a su socio Victoriano Cerda, es nefasto. Cuando el año pasado decíamos que nada podía ser peor, acá alertamos que sí podía, y fue peor. Puede seguir siendo peor”, dijo en en el programa Todo es Cancha.

Para Eguiluz, la U perdió grandeza: “El peligro de la U no está en la segunda división, está en la desaparición de la institución, puede perder importancia, relevancia y ya dejó de ser el segundo grande hace mucho rato, ese sitial lo adquirió Universidad Católica”.

"No tiene que ver con la gente, ni los hinchas, sino que con cómo desarrollan la institución. La U no sabe dónde juega, si juega, si va público o no va, quien llega, si tiene o no un gerente deportivo. Ese equipo no se puede llamar grande”, remató en el cierre.