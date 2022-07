Periodista argentino no tuvo clemencia con Solari y Colo-Colo

Flavio Azzaro, polémico comentarista argentino que no tuvo pelos en la lengua para descargar toda su artillería en contra de lo que gastó el cuadro Millonario por el formado en Talleres: "cinco palos por Solari. No sé si es mucho, pero la verdad es que no lo conozco", comenzó.

Pero lejos de detenerse ahí, el periodista volvió a cargar contra el Pibe, incluso con cierto aire de ninguneo para su club de procedencia. "Ahora, ¿cinco palos verdes por un futbolista que viene de Colo Colo de Chile? Es una apuesta grande que tiene Gallardo", completó