Periodista argentino le da en el piso a Pablo Solari

El polémico comunicador fustigó con total dureza a Pablo Solari, quien no quiso atender a la prensa cuando fue a hacerse el examen que ratificó el pequeño desgarro que lo tiene en riesgo de perderse el Superclásico ante Boca Juniors.

"Leí a Mauro Palacios y a Martín Liberman. Solari metió siete goles en River Plate y ya se cree Cristiano Ronaldo. Un poquito de humildad, Solari. Hablá con la gente, con los periodistas y contá qué te pasó. Es un estudio, a la tarde les voy a dar el resultado, gracias por venir", introdujo Juan Carlos Pasman en el análisis de un tema tan banal que da risa. Lo hizo en su programa Fútbol 910 de radio La Red de Argentina.

Pero Toti no se quedó con eso. "Un poquito de respeto, Solari, que no le ganaste a nadie. Juegas bien y te desgarraste una semana antes del Superclásico. Para que no eres Cristiano Ronaldo. Respeta nuestro laburo", afirmó el conductor radial Juan Carlos Pasman.

"Hace un par de meses no te juraba nadie, te llamaban de Buenos Aires y te tirabas de cabeza al teléfono para dar una nota para venir a River. Mirá si llega a ganar un Balón de Oro este muchacho, te mea desde el tercer piso", cerró.