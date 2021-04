Periodista argentino furioso tras victoria del Leeds de Bielsa

El comunicador cuestionó la forma en que ganó el equipo del "Loco" ante el City de Guardiola.

El periodista Gustavo López cuestionó duramente en redes sociales a los “bielsistas” que celebraron al Leeds United, equipo que dirige el DT argentino Marcelo Bielsa, tras el agónico triunfo ante Manchester City por la Premier League.

López les recordó a los seguidores del entrenador la forma y los números del triunfo del Leeds, que evidenciaron un amplió dominio futbolístico y posesión de la pelota en favor del Manchester City.

López estuvo comentando todo el partido. Claro que los seguidores de Bielsa no se la dejaron pasar y le contestaron con todo.

“¿Aparecen los resultadistas? ¿O solo les importa la forma?”, escribió en otro de los tuits.

Luego recibió una ola de insultos, en donde Gustavo López se escudó diciendo que “Siempre quiero que ganen los Argentinos. Me gusta Bielsa, no me gustan los Bielsistas”.

2 remates al arco... 2 goles.... Jajajaja!!! Y salen a festejar!!! Jajaja! Tiran a la mierda todo lo q dijeron en los últimos 20 años!!! Jajaja!!! Divinos — Gustavo Héctor Lopez (@gustavohlopez) April 10, 2021

Y la idea? Y las formas? Que hacemos? Guardamos las guitarras? https://t.co/NfRayQ9KjL — Gustavo Héctor Lopez (@gustavohlopez) April 10, 2021