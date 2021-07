Periodista argentino especuló con fichaje de Arturo Vidal a Boca Juniors

El destacado periodista deportivo, Alejandro Fabbri, señaló sobre el jugador de La Roja que “si Boca Juniors es un sueño de Arturo Vidal, a lo mejor se puede dar”.

Gran impacto causó recientemente en el mercado de fichajes el interés que existiría desde Boca Juniors en Arturo Vidal. Así, La Gazzetta dello Sport reveló que el equipo argentino consultó a Fernando Felicevich, representante del “King”, por el mediocampista.

Pese a eso, lo cierto es que el chileno tiene vínculo con el Inter de Milán hasta 2022. Pero la nueva política de reducción de costos sería el principal motivo por el cual estaría más fuera que dentro del equipo. Y es que el formado en Colo Colo recibe un altísimo sueldo de seis millones de euros por temporada.

Y en conversación con RedGol, el destacado periodista deportivo argentino, Alejandro Fabbri, reveló detalles del supuesto interés de los “Xeneizes” por Vidal. Ya que el mediocampista de La roja llegaría a reforzar el equipo para una nueva temporada local y las fases finales de la Copa Libertadores.

"Sobre el tema de Arturo Vidal, me parece que Boca trata de dar un salto sobre todo publicitario. Estuvo varios meses tratando de conectar con Edinson Cavani, porque parecía que estaba molesto en Manchester United porque no era titular", indicó.

Pese a eso, lo del delantero charrúa no llegó a nada más que solo las intenciones. "Finalmente, a fuerza de goles y personalidad se mete en el equipo. Terminó siendo un jugador importante y va a renovar", agregó Fabbri.

"¿Cómo va a venir un jugador que es figura en Europa a jugar un campeonato local, que es muy discreto, y una Copa donde dos partidos te dejan afuera?", se preguntó el reconocido comunicador que ha llevado su carrera tanto en prensa, radio y televisión al otro lado de la cordillera.

"Si pensamos en un préstamo por seis meses, para darse el gusto de jugar una Copa Libertadores, por un dinero importante por supuesto, puede ser. Pero no lo veo en el corto plazo esto de Vidal", añadió.

De igual manera, Fabbri reveló que "es un poco de marketing lo de Vidal, imagino yo. Y a lo mejor es un sondeo y si se da la chance de venir un tiempito nada más, si es un sueño que quiere cumplir Vidal, en una de esas se puede dar. Pero hoy por hoy, objetivamente, les debo decir que no he escuchado mucho de eso por acá".

Junto con eso, el periodista se refirió a la importancia que tiene defender la camiseta de Boca. "No quiero decir que Vidal está en la última parte de su carrera, no me parece. Pero son jugadores que ya han dado muchísimo y yo no sé si se les puede pedir un esfuerzo más".

"Si llegas a Boca, desde el periodismo hasta el portero que te abre la puerta cuando entras te dicen 'mirá que hay que salir campeón'. Un poco lo que se le pide a la selección y no es así. Y si uno ve los números del fútbol argentino, los equipos grandes son grandes, pero les cuesta mucho salir campeón", complementó.

Para finalizar, Fabbri dejó en claro las prioridades del cuadro “Xeneize” para este mercado. "La verdad es que desconfío de todas estas versiones y rumores: Boca ahora está tratando de cerrar la compra de Miguel Borja. Me parece que con eso Boca se da por satisfecho", concluyó.