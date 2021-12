Periodista reclama porque "nadie pescó" el tetracampeonato de la UC

Periodista deportivo y corresponsal permanente en el exterior lamentó que la cobertura de los medios chilenos del tetracampeonato de Universidad Católica haya tenido menos cobertura que la salvacion del descenso de Universidad de Chile y el subcampeonato de Colo Colo: "Impresentable profesionalmente".

"Con todo respeto. Todas las pautas periodísticas parten por la salvación del descenso de la U o el subcampeonato de Colo Colo; y resulta que el único que hizo historia, el único que fue épico, estando cinco puntos abajo y ganando el título seis unidades arriba, fue Universidad Católica", sentenció Keno en su cuenta de Twitter.

"¿A nadie le pareció que (Fernando) Zampedri es el jugador del campeonato? ¿El más determinante, el más trascendente, etc.?", se preguntó.

"Insisto. Épico es lo de Universidad Católica. ¿Se entiende, verdad?", insistió finalmente el periodista de Deportes en Agricultura.

A propósito de este comentario un termo escribió en mi instagram Por supuesto con cuenta falsa advirtiéndome q me harán un portonazo peor que a Luka T ( lo cual lamento) Primero no les temo a los cobardes patoteros y segundo no soy de la UC, soy periodista Y trato de ser objetivo https://t.co/NlAvFytKUH